Väide: Saudi prints hoiab maailma kõige kallimat maali oma luksusjahil

Selle maali ostis Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani esindaja Badr bin Abdullah ja pärast seda see hinnaline kunstiteos kadus avalikkusest, teatab theguardian.com.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman FOTO: BANDAR AL-JALOUD / AFP/Scanpix

Londonis tegutseva kunstikaupmehe Kenny Schachteri andmetel on see maal Saudi printsi suurel luksusjahil, kuna seal on seda maali kõige lihtsam turvata.

Ta avaldas sellele teemal kirjutise leheküljel Artnews pealkirja all «In the murky Middle Eastern waters nothing is quite crystal clear» (Lähis-Ida tumedates vetes ei ole midagi kristallselge).

Selles on, et pärast maali ostmist oksjonilt viisid Saudi Araabia kroonprintsi kaaskondlased selle öisel ajal printsi eralennukile ja hiljem toimetati jahile Serena, kus see teos on seni.

«Nimetatud teos leiti üsna halvas seisus olevana, kuid restaureeriti hiilgavaks. Mis teeb talle veel paar piiska merevett?» oli kunstiekspert irooniline.

Christie's oksjonimaja oksjon 2017. aasta novembris New Yorgis, kus teose «Salvator Mundi» eest maksti 450 miljonit dollarit FOTO: TIMOTHY A. CLARY / AFP/Scanpix

Schachter jätkas, et Saudi Araabial on plaanis luua Al-Ula piirkonda uus suur kultuuri- ja kunstikeskus, kuhu võidakse ka nimetatud maal oksjonile panna, kuid kindlad andmed selle kohta puuduvad.

Leonardo da Vinci kujutab oma maalil sinises ürbis Jeesust, kes parema käega teeb õnnistamise märgi ja vasakus käes hoiab läbipaistvat klaaskera, mis arvatavalt kujutab maakera.

Maailma kõige kallim maal «Salvator Mundi», mille eest maksti oksjonil 450 miljonit dollarit FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Skandaal selle maali ümber lahvatas kohe pärast seda, kui selle omanikuks sai Saudi Araabia kroonprints. Ta lubas selle panna näitusele, kas siis oma kodumaal, Euroopas või USAs, kuid ta ei ole seni seda teinud.

Abu Dhabis asuvas Louvre'i kunstimuuseumis tehti ettevalmistusi selle maali välja panemiseks, kuid sinna see ei jõudnud.

Kuna maal kadus pärast ostmist kiiresti avalikkusest, hakkasid levima sepkulatsioonid, et tegemist võib olla võltsinguga.

Ühe väite kohaselt oli prints võltsingust teada saades nii tige, et lasi selle kunstiteose hävitada.

Veel arvatakse, et tegemist on orginaalteosega, kuid see varastati Saudi Araabia kroonprintsilt ja selle asukoht on teadmata.

Kuigi selle maali loojaks peetakse Leonardo da Vincit, ei ole see 100 protsenti kindel.