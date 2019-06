Nagu Egiptuse nuhtlus! Rändrohutirtsud on vallutanud Sardiinia

Võimude teatel on olukord kõige hullem Sardiinia keskosas Nuoro provintsis, kus umbes 2000 hektaril on saak hävitatud või kahjustatud, teatab bbc.co.uk.

«Igal aastal on Sardiinias mõnes kohas rändrohutirtsudega probleeme, kuid nüüdne invasioon oli ootamatu. Oleksime pidanud nende hävitamisega hakkama tegelema varem, nüüd on hilja,» teatas ühenduse esindaja.

Zooloogide sõnul ei oska nad öelda, et miks just sel aastal on Sardiinias nii palju rändrohutirtse, kuid selle põhjuseks võib olla asjalolu, et pärast jahedat aprilli tuli kuum mai ja taimed on kasvanud kiiresti.