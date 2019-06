Uut infot muudkui pudeneb: kas Bradley Cooperi ja Irina Shayki suhe läkski filmi «Täht on sündinud» pärast luhta?

««Täht on sündinud» filmivõtete ajal kaugenes Bradley emotsionaalselt,» sõnas allikas väljaandele. «Nad üritasid oma suhet päästa, ent see oli muutunud.»

Sellest, et Cooperil ja Shaykil oli probleeme, ei teadnud paljud, sest nad hoidsid oma suht väga privaatsena. «Kuna Bradley ja Irina on alati oma suhte osas väga privaatsed olnud, teadsid vaid vähesed, et midagi on korrast ära,» lisas allikas.