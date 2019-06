Video: kas teeb Helmetele silmad ette? Donald Trump sai kingituseks ägeda kaabu

Inglise telesaatejuht ja ajakirjanik Piers Morgan kinkis Trumpile kaabu, millesarnaseid armastas kanda legendaarne Briti peaminister Winston Churchill. Trump proovis kaabut ka pähe ning jõudis järeldusele, et need sobisid Churchillile palju paremini. «See on vist natuke suur,» arvas president.

EKRE poliitikud on avaldanud Trumpile toetust. «Kuigi Eesti on võrreldes USAga väike riik, on paljud president Trumpi poolt esile toodud probleemid ja eesmärgid samad ka meil,» on öelnud poliitik Peeter Ernits.