Pildid ja video: Vana-Rooma usurpaator-keisrit kujutav münt müüdi rekordsummaga

Sellel 4,31 grammi kaaluval mündil on kujutatud usurpaator-keisrit Allectust, kes valitses 293 – 296 pKr Britanniat, Galliat ja Gallia Belgicat, teatab msn.com.

Mündi ühel poolel on keiser, teisel poolel aga kaks vangi, kes põlvitavad jumal Apollo ees.

Anonüümseks jääda soovinud farmeri sõnul on ta hobi korras mündiotsija, kasutades selleks metallidetektorit. Allectuse pildiga mündi leidis ta Kentist Doverist kunagise Vana-Rooma tee juurest.

Leidja lisas, et kui ta münti nägi, siis pidas seda võltsinguks, sest see nägi välja nagu uus.

«Lootsin saada selle eest oksjonil kena summa, kuid sain arvatust viis korda rohkem,» teatas mündiotsijast farmer, kes on nüüd 552 000 naela võrra rikkam.

Mayfairi oksjonimaja esindaja Christopher Webb kinnitas, et keiser Allectus jõudis kolme võimuaasta jooksul oma näopildiga mündi välja anda.

«Allectusega münt on Ühendkuningriigis müüdud Vana-Rooma müntidest kõige kallim. See on maailma mastaabis üks kallemaid Vana-Rooma münte,» teatas esindaja.