Armukolmnurk kestab: Lady Gaga kommenteeris Bradley Cooperi ja Irina Shayki lahkuminekut

Lady Gaga ja Bradley Cooperi ümber tiirlevad salasuhte jutud alates 2018. aastal esilinastunud filmi «Täht on sündinud». Lisaks heale keemiale nii filmis kui ka punasel vaibal, äratas suuremad kuulujutud justnimelt nende sensuaalne duett «Shallow» 2019. aasta Oscaritel.

Salasuhte jutud said hoogu juurde ka sellest, et Lady Gaga katkestas nädal enne 24. veebruaril toimunud Oscari-galat kihluse oma kallima Christian Carinoga. Samuti märkasid tähelepanelikud fännid, et pärast auhinnaõhtud lõpetas Shayk Twitteris popstaari jälgimise.