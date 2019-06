Kas Katri Katsi bikiinibrändi hirmkalleid tooteid saab tõesti AliExpressist 4 euroga? Vastab Katri Kats

Eesti maailmarändur ja sisulooja Katri Kats, pärisnimega Katri Palm, lõi mõne aja eest oma rannariiete brändi Kiss 'n' Thrill, mille odavaim komplekt maksab 70 eurot, kalleim 78. Internetis ringlevad väited, et samasuguse disaini ja korraliku kvaliteediga bikiine saab tellida ka netikaubamajast AliExpress ja seda vaid 4 euroga.

Räppar Heleza jagas Instagramis pilti AliExpressis müüdavatest bikiinidest, mis näevad Katri Katsi omadega äravahetamiseni sarnased välja. «Nelja euro eest tulid väga ilusad bikiinid mulle postkasti. Ärge laske ennast petta, tüdrukud, ostate 70 euroga AliExpressi kaupa,» kirjutas Heleza.

Katri Katsi bikiinibrändi toodetega sarnaseid saab AliExpressist pea 20 korda odavamalt. FOTO: Kuvatõmmis veebilehelt aliexpress.com

Katri Kats rääkis Kanal 2 saates «Õhtu!», et bikiine toodab üks Bali perekond. Süüdistustest kuuldes selgitas ta Instagramis, et pea 20-kordse hinnavahe taga on tootmise eetilisus ja AliExpressi kaupa ta siiski edasi ei müü.

«Ma tean, et eestlaste jaoks on 70 või 80 eurot bikiinide eest megakallis ja ma ei eeldagi, et kõik peaksid seda ostma. Selle hinna taga on ka väga eetiline asjade tootmine,» rääkis Kats ja lisas, et bikiine toodavad umbes viis-kuus inimest.

«Inimesed, kes töötavad nende bikiinidega, saavad ausat palka, ma ei kasuta lapstööjõudu. Kõik tingimused, milles need inimesed töötavad, on ausad ja inimlikud,» selgitas Kats. «Mina saan käsi südamel öelda, et ükski inimene pole haiget saanud sellepärast, et mina tahan teha bikiinibrändi,» lisas ta.

Katri Katsi bikiinibrändi kodulehel on sama disainiga rõivad palju kallimad. FOTO: Kuvatõmmis veebilehelt kissnthrill.com

Kuigi Katri Kats ei heida ette, et keegi odavamat alternatiivi eelistab, palus ta inimestel selle peale natuke mõelda. «Kui sina tellid nelja- või kaheeurose bikiinipaari, siis keegi on kannatanud läbi selle – ja nii on lihtsalt. Kui on võimalik teha bikiine kahe või nelja euro eest, siis ma ei kujuta ette, mis nende inimeste palk võib olla või kas nad üldse saavad palka,» rääkis sisulooja.

Katri Kats selgitas ka, miks tema bikiinid just sellise disainiga on. «Loomulikult ma pole moetaustaga, olen lihtsalt pannud kokku oma ideed ja mõtted: mida ma olen ise kandnud, mis on meeldinud, mis mitte, mis võiks paremaks teha minu väljanägemist,» rääkis maailmarändur, kuidas bikiinide disainid välja kujunesid.

Katri Kats selgitas, et kui tavaliselt katavad bikiinid rindade külje ära, siis tema disainis topi, mis oleks võimalikult avatud ja jätaks rinnast suurema mulje. FOTO: Kuvatõmmis Instagrami storyst