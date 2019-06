Miks see rähni ja kummalise puuga foto tekitab osades inimestes ärevust?

Fotot näinutest osa tunnistas, et see tekitab neist ärevust, sest puul on näha võrdlemisi sümmeetrilisi auke, mis on kaetud tõrudega, teatab livescience.com.

Psühholoogide sõnul võib neil inimestel olla tripofoobia, mis on hirm lähestikku asetsevate aukude, mitte rähni, puu või tõrude ees.

Briti Essexi ülikooli psühholoogi Arnold Wilkinsi sõnul seda foobiat esineb, kuid mitte nii sageli kui näiteks klaustrofoobiat, mis on hirm kinniste või kitsaste ruumide ees või agorafoobiat, mis on kartus suurte ruumide, väljakute või rahvarohkete paikade ees.

Wilkins lisas, et foobiad ei ole psühholoogilised haigused, vaid ärevusseisundid.

Osad foobiad on üsna levinud ja arstid ei ole seni leidnud ühest vastust, miks see nii on. Arvatakse, et foobiad tekkisid juba inimkonna algusajal, mil inimestel tuli ellujäämiseks kaitsta end nii teiste hõimude kui metsloomade eest ning need on selle vana aja jäänukid.

«Inimestele on omane hoiduda asjade eest, mis neile kahju teha võivad. Iidsel ajal võisid rünnata teiste hõimude sõdalased või metsloomad ning teatud kohti hakati nendega seostama ja neist kohtadest eemale hoidma,» selgitas psühholoog.

Psühholoogiliste uuringute kohaselt on osad tripofoobia all kannatajad põdenud mõnda haigust, millest on nahale tekkinud ville ja punne, mis on katki läinud ja millest on auk jäänud. Näiteks rõugeid.