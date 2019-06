SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP viib õnnetud kokku ja teeb õnnelikud veel õnnelikumaks

Jäär

Oled tihti elanud teadmisega, et millegi saavutamiseks tuleb palju vaeva näha. Praegu peaksid lihtsalt ootama, mil õnn sülle jookseb justkui hiir magavale kassile.

Sõnn

Sulle kallid inimesed on sulle lähedal ning inimene, kellega mõned suveõhtud koos veeta, on nende seas. Ava enda silmad ja süda uutele võimalustele.

Kaksikud

Seks on parim viis pingete maandamiseks. Pane Pornhub kinni ning proovi vahelduseks päris inimestega suhelda. Kõik see parem kohe ei tulegi ning tihti pead õnne proovima mujal.

Vähk

Suvised palavad ilmad on sind kurnanud ning hingeldama pannud. Aga sa ei tohi pikalt puhkama jääda, sest see särasilmne inimene, kes sulle Selveri piimaleti juures naeratas, ootab, et sa teda kõnetad.

Lõvi

Võimsate mootoritega autod on küll võimsad ning Instgrami tagumikust pildi postitamine võtab kõigest sekundi, aga kui soovid leida seda ainukest ja õiget, siis pead ka tutvumiskuulutuse lehte panema. Näe vaeva, siis tuleb armastus.



Neitsi

Tee enda kaasale kink, mida ta nii pea ei unusta. See peaks olema midagi isiklikku ja personaalset, välista kinkekaardid ja raha. Kui oled vallaline, siis tee sama mõne enda jaoks erilisele inimesele.

Kaalud

Kõige enam suhteid luuakse tööpostil. Kas see eriline inimene, kelle lähedus paneb südame kiiremini põksuma, on sulle kolleegide seas juba silma jäänud? Kui aga kolleegidest oled tüdinenud, siis vaheta töökohta ja alusta otsast peale.

Skorpion

Võta taskust münt, viska kulli ja kirja. Kui tuleb kull, siis mine õhtul kinno. Kui tuleb kiri, siis jää koju ja oota hästi vaikselt.

Ambur

Tõelise suve esimene nädal on mööda ja oled saanud enda nahka juba küllalt küpsetada. Nüüd on aeg end riietega katta ja kaubamajja konditsioneeritud õhku hingama minna. Klubi ei ole sel nädalal sulle ning parem on keskenduda seekord endale.

Kaljukits

Viimased päevad on sinu jaoks rasked olnud ja motivatsiooni leidmisega on raskusi. Kaasa nääkleb ja arved on ka maksmata. Probleeme on parem vältida. Helista emale ja kurda talle.

Veevalaja

Sel nädalal ei pea sa palju pigutama, et tulemusi saavutada. Tee midagi kerget ja lihtsat, väldi sibulahaisu suus ning ütle kaasale vahelduseks midagi ilusat. Lihtsad asjad viivad võidule.

Kalad