Pildid: karu rebis mehe jala lõhki, kuid löök silma sundis looma põgenema

Karu ründas 26-aastast Andi Bauerit, lüües oma hambad mehe paremasse jalga ja hakkas teda raputama, teatab msn.com.

Mees üritas oma jalga karu lõugade vahelt kätte saada, kuid tulutult.

Sakslane Andi Bauer sai Karpaatides karurünnakus rängalt vigastada FOTO: Lara Booth /SWNS.COM/Scanpix

Kaaslanna, 23-aastane Lara Booth tahtis meest aidata, kuid karu käpalöök sundis teda kaugenema. Naine hüüdis mehele, et sihtigu karu silma.

Karu oli mehe jala vahepeal lahti lasknud, kuid ründas meest uuesti. Siis õnnestus Baueril lüüa rusikaga karu silma, mille peale loom möiratas ja minema jooksis. Mehe käsi sai löögi tõttu samuti vigastada.

Sakslane vaatas pärast rünnakut vigastatud jala üle ja nägi, et osa nahast ja koest on puudu. Jalg veritses ja ta pani jalale sokkidest tehtud žguti, et verejooks peatada.

Booth läks otsima kohta, kus oleks mobiililevi, et ta saaks helistada päästeteenistusse.

«Olin juhtunust šokis ja ma ei mäleta, et oleksin tundnud valu. Kõik käis väga kiiresti. Märkasin karu, järsku oli see emakaru minu juures ja üritas mind nahka pista. Ma asusin võitlema ja see aitas, sest loom põgenes,» meenutas sakslane.

Cambridge’i ülikooli üliõpilase Boothi sõnul tardus ta paigale, kui kolme karu nägi.

«Siis märkasin, kuidas karu Andit ründas. Olin paanikas, kuid mulle meenus, et karule tuleb lüüa silma pihta, sest see ehmatab teda. Nii ma Andile karjusin, et löögu silma pihta. See mõjus, sest karu lahkus,» meenutas inglanna.

Sakslane Andi Bauer sai Karpaatides karurünnakus rängalt vigastada. Pildil koos inglannast kaaslanna Lara Boothiga FOTO: Lara Booth /SWNS.COM/Scanpix

Boothil õnnestus mäeküljel saada mobiiltelefon tööle ja helistada Rumeenia päästeteenistusse.

Päästehelikopter võttis matkajad peale ja nad viidi haiglasse. Haiglas tehtud röntgeni kohaselt oli Baueri jalg saanud kolmest kohast vigastada ning talle tuli panna ka lahas.

Hiljem transporditi ta oma kodulinna Münchenisse, kus ta on seni haiglas.

Inglanna Booth sõnas, et nad valisid matkamiseks paiga, mis on matkajate seas populaarne ning kus ei ole just sageli karusid ja teisi metsloomi nähtud.

«Lugesin enne matka, et seal võib olla karusid, hunte, rebaseid ja teisi metsloomi. Andi rahustas, et kui ei ole teiste matkajatega midagi juhtunud, ei juhtu ka meiega. Tegelikult läks teisiti. Ta soovitas mul metsloomade peletamise sprei maha jätta ja nii ma tegingi, kuid seda oleks vaja olnud,» jätkas inglanna.

Sakslane Andi bauer sai Karpaatides karurünnakus rängalt vigastada. Pildil mehe kaaslanna Lara Booth mõni aeg enne karu ründamist FOTO: Lara Booth /SWNS.COM/Scanpix

Booth tegi mehe vigastusest fotod, mis ta avalikustas koos juhtunust kirjutatud looga sotsiaalmeedias.