Meediaväide: Kim Jong-un lasi hukata kindrali, kes heideti piraajadest kubisevasse basseini

Kinnitamata andmetel on Kimi uus «mänguasi» piraajadest kubisev bassein, kuhu ta väidetavalt lasi visata kindrali, kelle ta surma mõistis.

FOTO: KCNA VIA KNS / AFP/Scanpix

«Suur juht» lasi tekitada hukatava kehale haavu, et piraajad vees verd tunneksid ja kohe ohvri kallale sööstaksid.

Piraajad. Pilt on illustreeriv

Kimi Pyongyangi palee aias on mitu basseini, millest paaris on ka kalad. Ühte neist, milles on Brasiiliast toodud piraajad, lasi riigijuht heita kindrali, kellest soovis vabaneda.