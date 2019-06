Video: sel sügisel võib tõenäosusega 1/7000 tabada Maad asteroid

See kosmiline külaline, mis on liigitatud potentsiaalselt ohtlike asteroidide hulka, peaks liikuma Maa lähedal 9. septembril 2019, teatab livescience.com.

2006 QV89 on kümne kõige ohtlikuma maavälise objekti seas neljandal kohal.

Joonistus, millel on kujutatud asteroide liikumas Maa suunas FOTO: Dusan Zidar / PantherMedia / Scanpix

See asteroid on 40-meetrise diameetriga märgatavalt väiksem kui kümnekilomeetrine asteroid, mis hävitas umbes 65 miljonit aastat tagasi hiidsisalikud.

ESA teatel jälgivad nad juba mõnda aega selle asteroidi liikumist, muutes vastavalt ta liikumisele oma arvutimudeleid ja võimaliku kokkupõrke ennustust.

Oletatakse, et suure tõenäosusega möödub see asteroid Maast 6,7 miljoni kilomeetri kauguselt, kuid ei saa välistada, et ta võib jõuda meie planeedile märgatavalt lähemale.

Võrdluseks: Kuu asub Maast keskmiselt 384 400 kilomeetri kaugusel.

«Tõenäosus, et 2006 QV89 asteroid põrkab Maaga kokku on 1/7000 – 1/7299. Tegemist on ohtlike asteroidide hulka liigitatud kosmilise objektiga, mille liikumist tuleb jälgida,» teatasid ESA astronoomid.

Asteroid. Pilt on illustreeriv FOTO: SCANPIX

Asteroid 2006 QV89 leiti USA Arizona Tucsoni Catalina Sky Survey observatooriumi astronoomide poolt 29. augustil 2006.

Tegemist on kosmilise külalisega, mis jõuab lisaks selle aasta sügisel meie planeedi juurde ka 2032., 2045., ja 2062. aastal.

ESA, NASA ja teised kosmoseagentuurid on juba mõnda aega uurinud ja välja töötanud plaane, mida teha, kui tõesti asteroid liigub Maaga kokkupõrke kursil.

Teadlaste sõnul on möödunud kümneid tuhandeid aastaid ilma, et mõni suurem asteroid oleks meie planeediga kokku põrganud, kuid inimkonnal tuleb olla valmis, et millalgi tulevikus võib selline katastroof aset leida.

«Filmi «Armageddon», mille peaosas on Bruce Willis, fännid peavad pettuma, sest seal nähtu, et naftapuurijad lõhkasid ohtliku asteroidi, ei ole teostatav. Uuring näitas, et mida suurem on asteroid, seda raskem on seda kahjustada ja hävitada ning Maast mööda juhtida,» selgitasid astronoomid.