Pildid ja video: ligi nädal aega tagasi matkarajal kaduma läinud mees leiti elusalt

Joshua läks ligi nädal aega tagasi kaduma Arkansase matkarajal. Sama päeva hommikul saatis ta emale pilte matkarajalt ning umbes viis tundi hiljem kirjutas talle uuesti ja andis teada, et on eksinud.

Laupäeval kirjutas tema õde Miranda Balduf, et pärast kuut päeva kestnud otsinguid on noormees elusalt üles leitud. ««Me saime ta kätte,» need on kõige ilusamad sõnad, mida ma eales kuulnud olen,» kirjutas ta Facebooki.