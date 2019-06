Video: renoveeritud 19. sajandi laev uppus pärast kokkupõrget konteinerlaevaga

Kuunari Elbe No5, mis ehitati 1883, ja Küprose lipu all sõitva kaubalaeva Astrosprinter kokkupõrke tagajärjel said kuus täiskasvanut ja kaks last vigastada, teatab msn.com.

See 37-meetrine kuunar ehitati 19. sajandi lõpul pilootlaevana, mis juhtis suuri laevu Hamburgist merele ja sadamasse. Tegemist on Hamburgi viimase sellest ajastust säilinud pilootlaevaga.

1920. aastatel müüs Hamburg selle laeva USAsse, kus seikleja Warwick Tompkins ja ta pere kasutasid seda veepealse koduna. 2002 jõudis laev Hamburgi tagasi, see renoveeriti, et sellega saaks teha Hamburgi lähedasi laevasõite.

«Tegemist on laevaga, mis on ka varem vigastada ja kannatada saanud. Päästeoperatsioonis võib veel vigastusi tekkida, kuid olen veendunud, et me saame ta kätte ja taas renoveerida,» lisas ekspert.