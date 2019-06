Tšornobõli tüdruk: mis on saanud lapsest, kes sündis ainukesena tuumakatastroofi tsoonis?

Väljaanne kirjutab, et Mariyka elas perega Tšornobõli tsoonis, sest Ukraina ametiasutused keeldusid tema vanematele alternatiivse eluaseme andmisest.

Kui Mariyka sündis, sai ta koheselt kuulsaks, sest oli ainuke laps, kes toodi ilmale ja kes kasvas üles tuumaelektrijaama 4. energiaploki reaktori läheduses.

Kui tüdruk sai 7-aastaseks, lahkus ta piirkonnast, sest läheduses polnud ühtegi koolimaja.

Tänaseks päevaks on Mariyka 19-aastane ja õpib Kiievis. Tüdruku sõnul läheb tal hästi: «Minuga on kõik korras, käin kooli kõrvalt tööl.»

«Ma pean end üleval. See on kõik,» sõnas ta napisõnaliselt.

Tšornobõli tsoon: hoiatussilt. 2016. FOTO: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Kui ta 1999. aasal Tšornobõli tsoonis sündis, üritasid Ukraina võimud asja kinni mätsida.

Tüdruku ema Lydia Sovenko tunnistas, et ametivõimud avaldasid neile survet, et nad piirkonnast lahkuksid. «Ametivõimud ähvardasid meid, nad alandasid meid, sest nad tahtsid, et me oma kodust lahkuksime.»

Ta lisas, et teda koheldi nagu kriminaali, sest ta julges lapse sellisel territooriumil ilmale tuua.

Ka lükkab naine ümber väited, nagu oleks tema tütar haige. «Kui inimesed arvavad, et ta on mutant või et tal on kaks pead, siis eksivad nad väga.»

«Ta on armas laps ja täiesti terve, nagu me näha võime,» lisas tüdruku ema.

Mariyka sõbra sõnul ei taha tüdruk oma minevikust rääkida. «Ta ei hooli sellest, et on ainulaadne, kuna sündis Tšornobõli tsoonis.»

«Tegelikult on see teadmine tema jaoks valus, et ta on ainuke laps, kes siin pärast plahvatust sündis ja kes Tšornobõlis kasvas,» avaldas tüdruku sõber.

«Ta näeb seda häbimärgina.»

Tšornobõli katastroof on taas inimeste huviorbiidis, sest 2019. aasta mais esilinastus samanimelise sarja esimene episood. Saadet toodab HBO televõrk ja seda koostöös Sky Atlanticuga.