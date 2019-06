«The Grand Touri» testisõitja avaldas, kes on Clarksoni, Hammondi ja May seast parim sõitja

«The Grand Touri» testisõitja Abbie Eaton vastas mitmetele fännide küsimustele, seal hulgas ka nt sellele, missugune oli tema lemmikrada, kus ta saate võtete filmimise ajal sõitis, ja kes on kolmest saatejuhist, Jeremy Clarkson, Richard Hammond ja James May, parim sõitja?

See ei tule kellelegi suure üllatusena, et Abbie Eatoni arvates on parim sõitja Jeremy Clarkson.