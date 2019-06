Galerii: Tallinna tänavatoidufestivali maitsed ja lõhnad võtsid põlvist nõrgaks

Fresko&Göök, KrõbeRäim, Go Sushi, Vegan+, ISUTAJA, Jäämari, Restoran Pelgupaik, Elujanu vegan food truck, Lukumades, Nähtamatud Loomad, Krimchi, Fresh Smuutikohvik, Lummus Foods, Vahvlihaldjad, ÖKUT Kalamaja smuutid, Van Kook, Tillu Kodukohvik, Kusmiku (FIN), Burger Kitchen Tänavagurmee, FLOW Bowl, Otto & Mesi, UDU, ÖKU Food Truck, SALT, Alpro, TAPS, Van Foodie, Üks Köök, Taibaan, Dafu, Veg machine, Uulits Tänavagurmee, Aloha Bowl, Toidunaut, FS Food truck, Krõbevahvel, Koffik, Valmiermuiža Beer Kitchen, RUBY Food & Cafe, Hispatime, Sushi Brothers, Nermiini Köök Chef Nermiin, Grillchill Food truck, BiteMe, The Rocket Street Gastro, Sushi Plaza, Santa Maria Food Truck, Fotografiska – First Time Out, Naaberhuud, Kärbes, Velvet, Kivi Paber Käärid, La Muu, El Publico, Jäätisekohvik Jäätis, Lendav Taldrik, Pudel, Fika, Frenchy, Nudist Kitchen, Platzi kiosk, NuFace, Smiley Chilli, F-hoone, Reval Cafe, Kokomo Coffee Roasters, Grill ja Pruul, Grill ja Pruul Texas BBQ popup, Restoran Riis, Vegan+, VAO köök, Wrap'n'Roll, Ala turca, The Dumpling Truck, Akbana, Poke Bowl, Beijing Restoran, Indian Grill (SWE), China Red, Samsa Family Bakers, Mia&Leela, UQ BBQ, Desrainis24.lt (LT), Kaks Kokapoissi, Bueno Gourmet, Dereku Burger, BAO BUN LATVIA (LV), GustameChurros (LV), Meat Chef LV (LV), Vīnkalni (LV), Skrīveru mājas saldējums (LV), TATTI bubblewaffles (LV), Charlestons BBQ Food Truck (LV), VLND Burger, Oma Maitse, Q Argentina Grill.