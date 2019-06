Pastor keelitas alaealised kolmekale ja pani teismelise enda eest politseile valetama

Pärast seda, kui politsei esimest alaealist intervjueeris, võttis nendega ühendust kolmas teismeline, kes ütles, et tema saatis need sõnumid. Kui Prestonsburgi politsei uuris temalt sõnumite sisu kohta, siis ei osanud teismeline neiu selgeid vastuseid anda. Neiu võttis hiljem enda tehtud avalduse tagasi.

Kohtudokumentides on kirjas, et kolmas teismeline andis politseile kirjaliku ja suulise avalduse, öeldes, et Blackburn rääkis talle käimasolevast olukorrast. Pastor oli neiule öelnud, et ta peab politseile avalduse tegema, kolmeka ettepaneku tegemise enda peale võtma, muidu jääb neiu oma tööst ilma.