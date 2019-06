Naine pussitas end president Trumpi pärast kõhtu

«Ma olen tüdinenud Trumpi riigis elamast. Ma olen väsinud, et Trump on president,» ütles naine politseile.

Raportis oli kirjas, et naine pussitas end samadel põhjustel.

Naine viidi siis kiiresti kohe Blake'i meditsiinikeskusesse, kus ta paigutati traumaosakonda. Politseirapordist oli kirjas, et naine on ka endale varem tahtlikult liiga teinud ning tema peal on rakendatud «Bakeri seadust».