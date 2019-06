Urmas E. Liiv Mano juhtumist: siukest asja, et keegi udutab arstiabi kahjuks, ei või ma üldse seedida

Veet Mano Wannaquoti esitas hagi Katrin Lusti vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja ebaõigete andmete eemaldamiseks või ebaõigete andmete eemaldamise jaoks tahteavalduse andmise kohustamiseks ning kahju hüvitamiseks.

Katrin Lusti kaitseks astus välja Urmas E. Liiv, kes TV3 töötades Lustile «Kuuuurija» saate andis. Peale selle, et Liiv tegi Lustist saatejuhi, oli ka tema see, kes ütles Lustile, et ta peab Veet Mano juhtumit uurima hakkama.

«Ma palusin Lustil esimeseks saateks uurida just seda teemat, sest oluline värk ja uhiuus formaat tuleb eetrisse tuua ikka kõva looga.» avaldas Liiv.

«Kuuuurija» avaldas 2016. aastal loo, milles Katrin Lust võttis luubi alla kuulsa sensitiivi Veet Mano rolli 2016. aasta kevadel kõigest 28-aastasena surnud tuntud blogija Kadri Luige juhtumis.

Aga veel enne seda, kui Katrin Lust teemaga tegelema hakkas, oli Liivil mehe kohta endal ka juba infot. Liiv avaldas, et kogu kohtusaaga, kus Mano nüüd Lustilt 50 000 eurot valuraha nõuab, algas Liivile saadetud vihjetest tekkinud kahtlusega, et kas Manokene mitte oma patsiente halva nõuga kiiremini manalateele ei aita.

Veet Mano 2014. aastal. FOTO: KALEV SAAR / PM/SCANPIX BALTICS

«Siukest asja, et keegi udutab arstiabi kahjuks, ei või ma üldse seedida. Las tegutsevad arstiabile lisaks, see on okei, aga kui hakkavad vastu töötama, no way,» lisas Liiv ja ütles, et olles temaga mõned saated koos teinud, tekkis tal tema osas suured kahtlused, aga ta oli sellele vaatamata Vene saate tõttu Eesti väga kuulsaks saanud.

«[Veet Mano] on ainus mulle teadaolev rõugutaja, kes on oma patsientidele soovitanud professionaalset ravist loobumis,» tõi Liiv välja ja lisas, et Lust sai ühe sellise naise ka kaamera ette rääkima.

«Ma ei saa aru, millele see mees loodab ja mida tahab tõestada. Katsi salvestus tema vastuvõtult ei valeta ja mina tean, mida rääkis mulle kadunud Kadri. Kuuuurija oli isegi leebe,» tõi Urmas E. Liiv välja.