Paleontoloog: kui Loch Nessi koletis eksisteeriks, oleks ta ammu jäänud nutitelefonide fotodele ja videotele

Naishi sõnul on viimastel aastatel tulnud aina vähem teateid, et keegi on näinud seda koletist, keda kutsutakse hellitavalt Nessieks, kirjutab msn.com.

Kõige kuulsam foto Loch Nessi koletisest, mis tehti 1930. aastatel FOTO: / AP/Scanpix

«Loch Nessi koletisest on saanud Šotimaa üks sümboleid ja see toob sinna tuhandeid turiste. Selle tõttu hoiavad nad mütilise koletise legendi elus. Sama kehtib ka teiste müütiliste olendite, kaasa arvatud lumeinimese kohta,» selgitas teadlane.

Naishi sõnul on tänapäeval kõigil head mobiiltelefonid, mis võimaldavad teha professionaalsel tasemel fotosid ja videoid.

Nutitelefonid. Pilt on ilustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Nutitelefonid võimaldavad jäädvustada ka väga pisikesi detaile üsna selgelt. Loch Nessi järve ääres tehakse sageli pilte ja videoid, kuid kuna neile ei ole koletist jäänud, siis see paneb selle olendi eksisteerimises kahtlema. Pigem viitab koletise kohta korraliku pildi mittesaamine sellele, et tegemist uskumusega, mida tahetakse elus hoida,» selgitas paleontoloog.

Ta lisas, et 20. sajandi fotodel on Loch Nessi koletis näha kaugel, olles nagu mingi tume laik. Need fotod on udused ja segased ning nende järgi ei saa kinnitada, et Šoti järves elutsevad mingid kummalised loomad, kes on jäänukid hiidsisalike ajastust. Näiteks plesiosaurused.

Plesiosaurus FOTO: Rights Managed/Mary Evans / Natural History Mus/Scanpix

Välja on pakutud, et kalaparved on jätnud mulje suurest veeloomast, kuid see ei ole leidnud toetust.

Siiski on teadlasi, kes seni üritavad Loch Nessi koletise olemasolu kinnitada. Seda on tehtud järve viidud 600 sonari abil, kuid sonaripildile ei jäänud ühtegi olendit, kes oleks meenutanud eelajaloolist looma või mingit veekoletist.

2018 uurisid Loch Nessi järve ja selle vett Uus-Meremaa Otago ülikooli zooloogid, kes võtsid veeproove, et leida müütilise olendi kohta geneetilist materjali.

Juulis avalikustavad nad oma uurimisandmed, mis nende sõnul on plahvatuslikud.