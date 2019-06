Video: alligaator pistis paari piknikutoidu nahka, kõige enam maitses guacamole

Noored panid järve äärde piknikuteki, millele ladusid toidu, kuid nad ei teadnud siis, et see sündmus jääb meelde kogu eluks.

Näljane alligaator sõi alguses juustu, siis võttis ette arbuusitükid ja lõpuks läks ta hammaste taha gaucamole, mis on mehhiko köögi avokaadodipp.

«See oli üllatav, et alligaatorile guacamole maitses. Ta sõi kausi tühjaks ja üritas ka kaussi süüa,» sõnas Forte.

Guacamole on mehhiko köögi avokaadodipp. Pilt on illustreeriv

Juhtumiga kursis olev zooloog Karen Parker kommenteeris, et tegemist võis olla alligaatoriga, kes on ka varem inimestega kokku puutunud ja ei karda neid.

«Tundub, et inimesed on seda alligaatorit varem toitnud. Ta seostab inimesi toiduga. Kuna inimeste toit alligaatorile ei sobi, siis võivad tal tekkida tervisprobleemid ja ei saa välistada, et ta sureb. Selle ennetamiseks tuleks ja kiiresti kinni püüda ja loomaarsti kontrolli viia. Alligaatoreid ei tohi toita, sest nad võivad jääda inimtoidust sõltuvusse ja selline toit kahjustab nende tervist,» teatas zooloog.