Foto: endisest Playboy kaanestaarist metshaldjas Mari Metsallik näeb megakuum välja!

Seda kaadrit vaadates on küll enam kui selge, miks kaunis naisterahvas metshaldjaks on tituleeritud.

A post shared by 𝕄𝕒𝕣𝕚 🍒 🕊 (@marimetsallik) on Jun 6, 2019 at 11:18am PDT

Kuigi suuremas plaanis on Metsallik meediamaastikult eemale hoidnud, on ta aastate vältel võtnud sõna tervise teemadel ning on seda järjepidavalt teinud ka lähiminevikus. Näiteks 2017. aastal avaldas ta arvamust, et Eesti riik vaktsineerib ravimiga, mis sandistab ja tapab.