Torusiili joonud Vene muusikaprodutsent võitleb elu eest

Bari Alibasov viidi juuni alguses kiiresti haiglasse. Alguses ei olnud teada, mis temaga juhtus, kuid eile avaldati, et produtsent olla kogemata torusiili joonud. Järgmise päeva õhtul teatati, et Bari Alibasov on surnud, kuid see väide lükati ümber. Produtsent viibib praegu intensiivravil.

«Moskovsky Komsomolets» kirjeldas täna, mis produtsendiga juhtus. Bari Alibasov oli 4. juuni õhtul enda kodustuudios ja kuulas oma uut lugu. Samal ajal rääkis ta telefonis väga emotsionaalselt oma kolleegiga, kellega koos arutati laulu nüansse. Ruumis aga oli hämar ning 71-aastane Alibasov, kellel on halb silmanägemine, võttis laualt torusiili, kuna arvas, et see on limonaad, ja jõi selle ära.

Bari Alibasov sai tugeva mürgistuse ning sisemised põletushaavandid, kirjutas Lenta.

Produtsent sai kiiresti aru, et midagi on valesti, ja kutsus oma assistendi. Tal tekkisid krambid ja kõhuvalud, aga tal õnnestus ise haiglasse minna. Ta võeti haiglasse sisse ning diagnoositi tugevad põletused.

Järgmisel päeval hakkasid levima kuuldused, et mees on surnud. Tema esindaja, Vadim Gorzhankin, lükkas need kuuldused tagasi ja nimetas neid rumalusteks.