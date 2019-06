Video: «pöörleva mammi» päästeoperatsioonist sai sotsiaalmeediahitt

Naismatkaja kukkus, ta pea sai vigastada ja ta ei olnud enam suuteline edasi minema ning ta helistas päästeteenistusse, teatab foxnews.com.

Tegemist pidi olema rutiinse päästmisega, kuid kõik ei kulgenud tavapäraselt.

Kui päästjad olid pannud vigastatu päästekorvi, et seda köite abil helikopterisse tõsta, hakkas vintsi otsas olev korv pöörlema nagu kopteritiivik.

Kinnitamata andmetel tegi päästekorv kahe minuti jooksul 175 pööret ja meeskond ei suutnud selle pöörlemist peatada.

Lõpuks langetas piloot otsuse lennata minema nii, et päästekorv, millel oli kannatanu, jäi kopterisse tõstmata. See mõjus ja lennu ajal korvi pöörlemine aeglustus.

Arizonas päästeti eakas matkaja, kes sai hüüdnimeks Pöörlev mammi FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Selle juhtumi jäädvustas kohalik telekanal abc15.com, mis pani video sotsiaalmeediasse, kus see kohe lendu läks.

Washington Posti andmetel sai see video ööpäeva jooksul üle 10 miljoni vaatamiskorra.

Videot on kommenteeritud, et see on samaaegselt naljakas ja hirmutav.

Sotsiaalmeedias nimetati kummalisse olukorda sattunud naist «pöörlevaks mammiks».

Arizona Phoenixi päästeteenistuse teatel lõppes juhtum naisele õnnelikult, ta viidi haiglasse, kus raviti ta peavigastust ja anti peapöörituse vastu ravimit.

Ka on sellest tehtud uusversioone, mille juures on sellega sobivaid muusikapalasid. Näiteks ansambli Dead or Alive 1980. aastate hitt «You Spin Me Round».

Seda olukorda võrreldi ka animasarja «Simpsonid» ühes osas aset leidnuga, milles Homer Simpson on samuti helikopteri päästekorvis ja korv käib mitu korda vastu kaljut.

Päästjad selgitasid, et viimase kuue aastaga on nad teinud 210 edukat päästmist, vaid kahel korral on hakanud päästekorv pöörlema.

«Kui helikopter on maapinnale üsna lähedal, võib päästekorv pöörlema hakata. Meil on korvi küljes vastav seadeldis, mis peaks seda takistama, kuid alati ei ole sellest kasu,» sõnas päästehelikopteri piloot Paul Apolinar.

Ta lisas, et päästekorvi pöörlemine võib tekkida tiiviku tekitatava õhuvoolu tõttu.

Päästeüksuse juhi Bobby Dubnow teatel on eaka matkaja seisund stabiilne ja talle ei tekkinud pöörlemisest veel mingeid terviseprobleeme.