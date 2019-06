Kõlakatel on tõepõhi all? Bradley Cooperi naine Irina Shayk kolis nende ühisest kodust välja

The Suni teatel kolis Shayk nende ühisest Los Angelese kodust välja ja asus elama teise kohta.

Allika teatel on nende kahe suhted madalseisus ja väga jahedad.

«Irina ja Bradley läbisaamine ei ole juba mitu kuud enam hea. Irina langetas otsuse, et ta lahkub Bradley juurest ning otsib endale ja tütrele uue kodu. Ei ole kuigi tõenäoline, et need kaks ära lepivad,» sõnas allikas.