Peatselt abielluva naise pilt kihlasõrmusest muutus internetis viraalseks... ja seda väga valel põhjusel!

Peatselt abielluv naine postitas Facebooki gruppi «That’s It I’m Ring Shaming» pildi oma kihlasõrmusest ning selgitas ka, miks tema sõrmus just selline välja näeb.

Pildi postitanud naine kirjutas, et tema elukaaslane, kellega ta on 13 aastat koos olnud, laskus hiljuti ühele põlvele ja palus teda endale naiseks. Ka selgitas naine, et paaril on koos kaheksa last, kes kõik on alla 9-aastased.

Ta kirjeldas, et tema kihlasõrmusel on 0,5-karaadine «draakoniklaasist kivi» ning avaldas ka, et sai kivikese osas inspiratsiooni oma surnud lemmikust - madu Onyxist.

VAATA PILTI SÕRMUSEST SIIT!

«Ma palusin musta kivikest mälestamaks meie musta püütonit Onyxit, kes uppus eelmisel suvel meie maja taga asuvasse järve (või ujus minema, me pole kindlad).»

Naine tunnistas ka, et pidi kihlumist kaua ootama, sest tema elukaaslane kaotas seitse aastat tagasi töökoha ning leidis alles hiljuti uue töö.

«Lõpuks ometi leidis ta töö ning on nüüd toitlustusettevõtte tegevjuht ning oma esimese palgatšeki eest ostis ta mulle selle iluduse,» teatas naine.

«Ma olen sellesse nii armunud, laske käia ja lajatage halvimaga!» lisas ta.

Muidugi tekkisid postitust lugenud inimestel mõningad küsimused. «Mulle tundub, et isegi elus püüton ümber su sõrme näeks parem välja, kui see marmorist rõngas, mis näeb välja nagu oleks see lapse tehtud,» kommenteeriti Facebookis.

«Must püüton? Kas see on mingi püütoni ristsugutis või on see kõige valelikum lugu, mis siia lehele kunagi postitatud on?» lajatas veel teinegi.

Samas leidus ka neid, kes leidsid, et tegu on õilsa looga. «Mu arust on see armas, et sa soovisid sõrmust, mis meenutaks sulle su madu.»