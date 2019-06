Las Vegases korraldatakse esmakordselt massiorgia

Korraldajate teatel on tegemist narko- ja alkoholisõbraliku sündmusega, kus põhirõhk on seksil, kirjutab foxnews.com.

Sellel osaleb 100 naist ja 50 meest, kellest igaühe kohta on kaks naist.

Massiorgia toimub 4. – 7. juulini Las Vegase eeslinnavillas. Asukoht avaldatakse vaid sellel seksisündmusel osalejatele, et sinna ei tuleks uudishimulikke ja ajakirjanikke.

Mees. Pilt on illustreeriv

Tasu nelja päeva ja kolme öö eest on 6000 dollarit (5300 eurot), toit ja jook on hinna sees.

«Müüme orgiale 50 piletit ja iga mees saab endale kaks tüdrukut. Neil on õigus tüdrukuid omavahel vahetada,» teatas orgiat korraldav firma.

«Mehed saavad nautida 100 kauni kaaslanna seltsi ja keha. Need tüdrukud panevad mehed end tundma kuningatena. Kui mõnel kliendil on erisoove, siis andku meile teada, meie ja tüdrukute abil saavad need teoks,» sõnasid anonüümseks jääda soovinud korraldajad.