Kanadalase kobamisi äraarvamine avas vana seifi

40-aastane Mills, ta naine Nisha ning lapsed Teagan ja Parker külastasid kohalikku muuseumi, kus on näha ka vana seifi, mis oli juba 40 aastat suletud, teatab vermilionstandard.com

See seif oli varem Brunswicki hotellis, kuid selle avamiskood oli kadunud ja keegi ei teadnud, kuidas seda avada.

Seif. Pilt on illustreeriv

Muuseumi esindaja Tom Kibblewhite’i sõnul on nad üritanud seda seifi avada mitmel korral, kuid ei õnnestunud. Muuseum kontakteerus ka seifi valmistanud firma ja hotelli kunagise omanikuga, kuid ka nemad ei osanud aidata.

Tõenäosus, et keegi avamise numbrikombinatsiooni ära arvab, oli 1/216 000.

Muuseumi giid rääkis Millsile, et see on kummaline seif, mille avamisnumbrikombinatsioon ei ole teada ja keegi ei ole seda lahti saanud.