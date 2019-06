NAGU VÄLK SELGEST TAEVAST: Meghan Markle tahab Suurbritanniast ära kolida ja seda eriti nipsakal põhjusel

Kuninglik ekspert Rob Shuter sõnab, et Meghan soovib Suurbritanniast ära kolida, sest ta «pole rahul teiseks jäämisega».

Shuter selgitab, et tema allikate sõnul on küll palju juttu olnud sellest, et prints Harry ja Meghan kolivad mõneks ajaks Aafrikasse, ent lähikondlaste sõnul seda tegelikult ei juhtu.

Meghan Markle ja prints Harry poja Archie'ga. FOTO: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA

«Meghan plaanib USA-sse naasta ja oma lapse ning printsi kaasa võtta,» sõnab Shuter.

Shuter räägib ka, et tema allikate sõnul on ärakolimise suurimaks põhjuseks see, et nad saaksid prints Williamist ja Kate Middletonist eemale.

«Meghan teab, et kui ta jääb Suurbritanniasse, tähendab see seda, et nad elavad nende (prints William ja Kate Middleton - toim) varjus.»

«Meghan pole seda tüüpi tüdruk, kes oleks õnnelik teise koha üle,» selgitab ekspert.

Aprillis levisid kuuldused, et Sussexi hertsogipaar pakib arvatavasti peale lapse sündi oma kohvrid ja kolib mõneks ajaks tööasjus Aafrikasse.

Ent Shuter väidab, et see plaan pandi ootele pärast Meghani beebipidu New Yorgis, mis teenis Ühendriikides meeletut tähelepanu.

Meghan Markle New Yorgis. 2019 veebruar. FOTO: Scanpix / REUTERS

«Pärast beebipidu sai Meghan aru, et nad võiksid seda Harry'ga tõepoolest teha ja kui nad seda teeksid (Ühendriikidesse kolimine - toim), siis oleksid nad mitteametlikult Ameerika kuningas ja kuninganna,» lisab ekspert.

Vaid loetud päevad tagasi nimetas USA president Donald Trump (72) Meghan Markle't «vastikuks».