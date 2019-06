Video: Leedu üks kuumemaid tähti jagab Haapsalus lava džässpopi maailmastaariga

Jurga esitas Katie Melua laulu cover-versiooni 26. märtsil Vilniuse kontserdil. Laulja on muuhulgas esinenud ka LP ja Björki Leedu kontsertidel.

Jurga on Leedu tuntumaid kreatiivse ja originaalse stiiliga lauljaid ja muusikaloojaid. Tema sensitiivsed, sügavad ja meloodilised laulud on tunnustatud nii kriitikute kui suure fännibaasi poolt. Artist on välja lasknud alates 2005. aastast seitse albumit.