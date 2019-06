EKRE õudusunenägu: sarnasel nimelühendil on Brüsselis hoopis teistsugune tähendus

Tänasel koosolekul avastasin, et Brysselis on ka yks organisatsioon, mille lyhend on ECRE (hääldus, nagu EKRE). Tegemist on "European Council on Refugees and Exiles"-nimelise yhendusega. Arvan, et kumbki organisatsioon pole ónnelik nimelyhendi sarnasuse yle