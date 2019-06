Iidne piiskopilinnus võõrustab Rock in Haapsalu külalisi

Kõik seda saab nautida käsikäes piiskopilinnusesse rajatava toidutänavaga, kus on esindatud kümnete eri maitsetega tänavakohvikud. Mõeldud on ka autota tulijatele - peale kontsertkava lõppu sõidavad bussid Haapsalust Tallinna, mille pileteid saab Piletilevis ka ette ära osta.

Eksklusiivse sametise häälega Katie Melua on oma bluusi ja jazzi võrratu sulamiga suutnud vallutada kogu maailma ning tema laul «Nine Million Bicycles» sai 2000-ndate üheks omapärasemaks hittlooks. Gruusia juurtega Katie Melua tõusis maailma muusikaareenil jõudsalt esile oma teise albumiga «Piece by Piece». Oma stiiliga on Melua üks teedrajavamaid jazzi, bluusi ja popstiili sulameid.

Kohal on ka maailma armastuslaulude hääl Chris de Burgh, kes esitab 20. juulil Haapsalus kindlasti oma suurimaid romantikalaule «Lady in Red» (1986) ja «Missing You» (1988), mis on mehe vaieldamatuteks hittlugudeks. Juba 1970-ndatel alustatud karjäär ei näita vaibumismärke – Chris de Burgh on endiselt ballaadide suurkuju, mille tõestuseks on edukad kontserttuurid ja kuldvaramu laulu «Lady in Red» 45 miljonit müüdud koopiat.