Järgmisel nädalal Tallinnas esineva hevibändi Disturbed laulja nimetas Pink Floydi ninameest natsiks

Juudi päritolu Draimanilt küsiti videointervjuus, mida ta arvab muusikutest, kes boikoteerivad Iisraeli, ning ta mõistis hukka Pink Floydi solisti ja bassimehe Roger Watersi ning «tema teiste natsisemude» käitumise, vahendab Loudwire.

Draimani sõnul on Watersi vaadete taga viha Iisraeli kultuuri vastu. «Ma ei usu, et leidub kedagi, kes nõustuks kõigega, mis ükskõik millises riigis toimub, aga on täiesti naeruväärne boikoteerida tervet ühiskonda ja rahvast, kui sa pole nende valitsuse tegudega rahul,» ütles Draiman, kelle sõnul pole sellisest käitumisest mingit kasu.

Draiman on enda sõnul väga suur Iisraeli ja iisraellaste toetaja. Pink Floydist tuntud Roger Waters on üks muusikutest, kes võtab osa protestiühendusest BDS Liikumine, mille eesmärk on survestada Iisraeli ja lõpetada Palestiina territooriumi okupatsioon. Draimani arvates näitab see «erilist viha juudirahva vastu».

Pink Floydi basskitarrist Roger Waters. FOTO: PNP/WENN

«Sa ei saavuta midagi, kui lõpetad suhtluse. Sa peaksid ehitama sildu, mitte neid lõhkuma. Muusika ja meelelahutus on suurepärane viis selle silla ehitamiseks. See, et Waters ja tema natsisemud arvavad, et see tee viib muutusteni, on täielik hullumeelsus ja rumalus,» ütles Draiman intervjuus.

Roger Waters on legendaarse Briti rokkbändi Pink Floyd asutajaliige ja alates 1970. aastatest nende juhtfiguur, kuni lahkus ansamblist 1985. aastal. Sellest ajast saati teeb mees soolokarjääri ning esines mullu augustis ka Riias.