Video: Donald Trump kommenteeris hertsoginna Meghani suhtumist temasse

Naiste õiguste eest seisjana tuntud Markle teatas siis, et Trump on naistevihkaja ja ta lubas Trumpi presidendiks saades kolida Kanadasse.

«Ma ei teadnud, et ta nii ütles. Mida ma oskan öelda? Ma ei oleks iial arvanud, et ta võib nii vastik olla,» kommenteeris Trump siis.

Trump sõnas nüüd Piers Morganiga vesteldes, et ta ei tunne hertsoginna Meghanit isiklikult, kuid see naine suhtub temasse halvasti.

«Tal on eesmärk ja loodan, et ta elus on kõik korras. Kuigi ta on minu vastu vastik olnud, ei tunne ma tema suhtes midagi negatiivset. Siiski tuleb rõhutada, et ta suhtumine jätab soovida,» lausus USA president.