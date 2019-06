Normandia dessandi 75. aastapäev: need olid reamees Ryani tegelikud päästjad ja tema oli tegelik reamees Ryan

Filmis on peategelaseks Tom Hanksi kehastatud kapten John Miller. See tegelaskuju põhineb USA Rangers eriüksuse C-kompanii kaptenil, Rootsi juurtega Ralph Goransonil.

C- kompanii pidi vallutama lähedase Vierville-sur-Meri küla ja tagama teistele üksustele pääsu rannalt sisemaale.

«Rannale jõudmisel ja rannalt edasiliikumisel tuli minna üle laibahunnikute. Me kõik üritasime ellu jääda,» meenutas Goranson hiljem.

Goranson andis oma meestele ja 116. jalaväerügemendi võitlejatele käsu liikuda edasi, et jõuda Verveille-sur-Meri külla.

Suurte kaotuste hinnaga see õnnestus ja C-kompanii pidas sakslastega lahingu, vallutades küla ja takistas sakslastel lisajõudude saatmist.

Koos Rangers'itega rünnanud USA 116. jalaväerügemendi sõdurid jäid väga tugeva tule alla, sest neil ei olnud kaljusid, mille taha said C-kompanii mehed varjuda ja kust nad üles ronisid.

Ajalooline fakt on, et C-kompanii oli esimene, millel õnnestus rannast edasi liikuda ja seda näitas Spielberg ka oma filmis.

Kuna filmis ei saanud näidata dessandi algust väga pikalt, siis tegelikke sündmusi, mis kestsid üle kuue tunni, on näidatud 27 minuti jooksul lühendatult ja kompaktsemana.

Spielbergi filmis on Milleri ja ta meeste eesmärgiks leida reamees James Ryan (Matt Damon), kes on neljast vennast ainus elusolev vend. Tema kolm venda kaotasid elu Normandias ja Aasias võideldes.

Ka see sündmus põhineb tõsielul. Ryani prototüüp oli seersant Friedrick «Fritz» Niland, kes võitles Normandias USA 101. laskevarjukompanii koosseisus. Ta sai teada, et kaks ta vendadest hukkusid Normandia dessandi ajal ja üks vend, kes oli USA õhujõudude piloot, kaotas paar nädalat varem elu Birmas.

USA armee juhtkond langetas otsuse, et Friedrick Niland tuleb Normandiast kodumaale toimetada, et perel vähemalt üks poeg alles jääks. 1945. aastal ilmnes, et Birmas hukkunuks peetud vend Edward Niland oli elus. Ta oli jaapnalaste kätte langenud ja oli vangilaagris.