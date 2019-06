Lahku läinud Silvia Ilves loovutas perelemmikud varjupaika

Kogu perele koduks olnud üürimaja omanik teatas emadepäeval Silviale, et perel tuleb majast välja kolida, uue üürikodu leidmine osutus keeruliseks. «Kui just 2000 eurot ei ole üüri alla panna, on nelja lapse, kassi ja koertega üürikodu leidmine keeruline,» tunnistab ta. Silvia sõnul loovutati koerad Paljassaare loomade varjupaika. «Ma ise ei teagi, kas nad on uue omaniku leidnud, aga loodan, et nad leiavad ühise kodu,» avaldab Silvia.