Kas menukas suvefestival Sweet Spot jääb ära? Reklaamikära on vaibunud ja Kultuurikatel on infosulus

Elu24 on saanud musafännidelt murelikke tähelepanekuid. Sweet Spot 2019 Facebooki leheküljel laiutab vaikus - viimane postitus on sinna tehtud 28. aprillil.

Ehk terve maikuu vältel pole ürituse ametlikul lehel ühtegi uut infokildu ja seda ajal, kui festival on ukse ees.

Kuvatõmmis Sweet Spot Festival 2019 ürituse Facebooki lehelt. Nagu näha, viimane postitus on tehtud 29. aprill 2019. FOTO: Sweet Spot Festival 2019/ Facebook

Samuti viidatakse tõsiasjale, et Sweet Spot Festivali reklaamikampaania pole nii intensiivne nagu möödunud aastal ning ka esinejaid on välja kuulutatud tunduvalt vähem, kui eelmine kord.

Festivalil üks esinejaid, muusik NOËP tunnistas Elu24-le samuti, et murejutud ürituse kohta liiguvad. «Olen kuulnud jutte, et üritusega on probleeme, aga midagi kindlat ei oska öelda,» sõnas ta. «Nii palju tean, et kommunikatsioon festivaliga on olnud keeruline.»

Ürituse pressipoole eest vastutanud Gunnar Viese ütles, et tema ei ole pädev ühtegi kommentaari andma, sest pakkus Sweet Spot Festivalile PR ja meediateenust kuni mai lõpuni.

Kultuurikatla sündmusteenuste müügijuht Kristiina Kütt selgitas, et Kultuurikatel ei ole ise festivali korraldaja, nemad annavad oma ruumid ning välialad üürile ja ise sündmuse turunduslike tegevusi ega ka piletimüüki ei teosta.

«Oleme nõus, et linnapildist on tõepoolest välireklaam kadunud, mis oli kevade hakul olemas ning väga hästi märgatav. Miks see nõnda on, tuleb küsida festivali korraldajalt,» sõnas Kütt.

Ta lisas: «Samuti tuleb festivali korraldajalt küsida vastust, kas 2019. aasta festival toimub, festivali korraldaja ei ole meile lõpliku ametliku teadaannet festivali toimumise või selle mitte toimumise kohta tänase seisuga edastanud.»

Festivali korraldab firma Sweet Spot Festival OÜ, mille juhatuse liige on Hardi Loog. Tema korraldas ka Pärnus Weekend Festivali. Tantsumuusika festivali pankroti kuulutas Harju maakohus välja 2019. aasta veebruaris.

Sweet Spot Festival 2018 Kultuurikatla pargis. FOTO: Madis Sinivee

Elu24 proovis Loogi kätte saada telefonitsi, ent kõnele ta ei vastanud. Saatsime Loogile ka sõnumi, milles selgitasime olukorda ja palusime kommentaari, ent ka sellele pole ta seni vastanud.

Elu24 küsis kommentaari ka Anton Mustalt, kes oli Sweet Spot Festivali tegevjuht 2018. aastal. Must ütles, et tema tänavu linnafestivali tegevjuht pole ja küsimusele, kes võiks olla tänavune tegevjuht, vastas ta napisõnaliselt: «Selle eest peaks vastutama juhatuse liige.»

Sweet Spot Festival 2019 toimub Kultuurikatla pargis 28.-29. juunil. Kahepäevase festivali päevapass maksab 89 eurot ja VIP passi hinnaks on 139 eurot. Eraldi päevapiletid maksavad 59.50 eurot.