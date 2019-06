Kihlatust lahku läinud Silvia Ilves: olen valmis ka viiendaks lapseks!

Tšellist Silvia Ilves, kes aasta eest ettevõtjast kallima Jaak Kullaga kihlus teatab nüüd ootamatust lahkuminekust. «Oleme lahus juba mõnda aega ja selles olen ise süüdi - ma ei ole lihtsa iseloomuga inimene,» tunnistab Silvia Elu24le.



Paar tervitas eelmise aasta lõpus ühist esiklast. «Jaak muutus pärast seda, sest ma nõudsin temalt liiga palju,» tunnistab muusik avameelselt. Naise sõnul on keeruline toime tulla kõigega, mis nelja lapse ja muusiku karjääriga kaasneb. «Kodus mängib meil muusika vahetpidamata, igal lapsel on omad nõudmised ja soovid, rahuaega ei ole, aga Jaak vajas ka seda,» annab ta lahkumineku tagamaadest aimu.

«Varem talle meeldisid minuga kaasnevad seiklused,» meenutab Silvia ja kiidab Jaaku isana. «Ta on suurepärane isa, meil oli tore kooselu ja ta on mind palju aidanud,» tunnistab ta oma viimasest kaaslasest rääkides. Ometi tegi ettepaneku lahkuminekuks just Silvia ise. «Olin provokatiivne lahku kolimise ettepanekut tehes ja siis kui Jaak nõustuski, tegi see mulle haiget - lootsin, et ta võitleb veel mu nimel ja püüab kõigega toime tulla,» avaldab muusik.

«Lapsed ei tohi tülitsevate vanemate kõrval kannatada, lahku kolimine oli täna ainuõige otsus. Eks näis, mis tulevik toob,» ütleb Silvia lootusrikkalt, et tunded ei ole kuhugi kadunud ja paar võib veel ühis teed jätkata.



Kuigi ta tunnistab, et abielu osas oli paaril eriarvamus. «Jaak soovis abielluda vaid selle pärast, et see on oluline mulle nagu naistele ikka,» avaldab muusik pettunult ja tunnistab, et liit annab talle turvatunde ja raamistab perekonna. «Aga kiirustada siiski ei tasuks. Kuigi siis ei oleks mul suhtet Jaaguga olnudki ja meie ühist imelist last,» näeb noor naine keerulises olukorras positiivseid värve.