Nüüd siis teame: Laura Põldvere selgitas, miks pikk koostöö Lõhmusega lõppes

«Tegelikult on meil ikka ja jälle neid perioode olnud, kus me ei tee muusikat koos,» tunnistas lauljatar saates «Hommik!». «Enne «Supersonicut» oli ka päris pikk vahe sees, kui ma tegelesin veidike kreisima muusikaga ja enda magistriõpingutega.»

«Praegu on jälle see periood, kus me teeme mõlemad teiste inimestega koostööd, et musa oleks värskem ja võib-olla on mul endal siis ka võimalus veidike muusikat kirjutada,» selgitas Laura.