Kas Buckinghami palees pakutud magustoit oli Elizabeth II sõnum Trumpile?

Visiidi esimese päeva, 3. juuni õhtul leidis Londonis Buckinghami palees aset kuninganna Elizabeth II korraldatud pidulik õhtusöök, kus pakutud magustoit tekitas nii ajakirjanikes kui poliitikaasjatundjates küsimuse, kas see oli kuninganna varjatud sõnum USA presidendile.

Saal Buckinghami palees, kus toimuvad banketid. Pildil kuninganna Elizabeth II korraldatud pidulik õhtusöök USA presidendi Donald Trumpi auks 3. juunil 2019 FOTO: GOERGE ROGERS/WPA-Pool/SIPA /Scanpix

Briti kuningakoda ei räägi poliitikast, kuid ka varem on nad edastanud poliitikale viitavaid sõnumeid, kas riietuse, toidu või lilledega.

BBC korrespondendile James Landale’ile jäi silma õhtusöögil pakutud Eton mess (Etoni segadus) magustoit, mis koosneb maasikatest, murtud beseest ja vahukoorest. Sellist magustoitu hakati Briti kuulsa Etoni erakoolikooli õpilastele pakkuma 1930. aastatel.

Klassikaline briti magustoit Eton mess FOTO: Suzanne Plunkett / REUTERS/Scanpix

Selles koolis on õppinud enamik Briti kuningakoja meesliikmeid.

Landale ja veel mitmed kuningakoja asjatundjad on veendunud, et Eton mess oli kuninganna varjatud sõnum Donald Trumpile, et ka Trump on paras segaduste tekitaja, kuid tal tuleks olla ettevaalikum, sest nii mõnigi asi võib veel tema vastu pöörata.

«Eton mess on magustoit, kus marjatükid on segamini beseetükkide ja vahukoorega. See on paras segadus ja tegelikult ei näe üldse hea välja, kuid maitseb hästi. Elizabeth II võis magustoiduga viidata ka sellele, et Trumpi visiidiga Ühendkuningriiki on seal mitmeid temavastaseid proteste, mis on samuti segadust tekitavad,» lisas korrespondent.

Menüüs oli veel kala-vesikressi vahukreem, lambaliha juurviljade ja kastmega, värsked marjad, küpsised ja kohv.

Landale’i sõnul majutuvad Elizabeth II külalised tavaliselt Buckinghami palee külalistetiiba, kuid USA president ja esileedi valisid majutuskohaks USA suursaadiku residentsi Winfield House'i.

Londonis resideeruva USA suursaadiku residents Winfield House, kus Donald ja Melania Trump ööbivad FOTO: Mandel Ngan / AFP/Scanpix

Eksperdi arvates viitab see, et nii Elizabeth II kui Trump soovivad hoida distantsi, kuna nad on oma seisukohtadelt väga erinevad.

Landale’i sõnul näitas Elizabeth II Trumpile koha kätte veel sellega, et ei osalenud 4. juunil Londonis USA suursadiku restdentsis toimunud pidulikul õhtusöögil. Tema asemel läksid sinna prints Charles ja hertsoginna Camilla.

«Riigivisiitidel on väga palju nüansse, mida tuleb tähele panna. Kui ei saa suusõnaliselt mingeid sõnumeid edasi anda, siis saab seda teha toiduga. Igatahes oli magustoit kuninganna väga peen sõnum. Ka tema mitteosalemine Trumpi korraldatud õhtusöögil oli sõnum,» leidis Landale.

Donald ja Melania Trumpi visiit Ühendkuningriigis lõppeb täna, sealt edasi suunduvad nad Iirimaale ja Prantsusmaale, kus osalevad Normandia dessandi 75. aastapäeva pidustustel.