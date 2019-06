Video: täitsa hulluks läinud? USA räppar arvab, et ta on teisest universumist pärit jumal

«Olen selge näide, et dimensioonidevaheline rändamine on võimalik. Tean Maal levinud teooriat, mille kohaselt liblika tiivalöök võib teiselpool maakera põhjustada orkaani. Mis juhtub siis, kui aatomitest väiksemad osakesed satuvad musta auku? Igatahes on mul kogemus, et mingi kataklüsmi tagajärjel minu maailm hävines ja ma pidin endale uue paiga leidma. Kuna olen jumal, siis oman üleloomulikke võimeid. Jõudsin Linnutee galaktikasse ja planeedile Maa, et siin tõsta elusolendite võnkesagedust, et nendega sama katastroof ei juhtuks, mis minu päritolupaigaga,» sõnas end jumalaks pidav mees.

«Kuna ma ei hukkunud koos oma maailmaga, siis sain aru, et mul on mingi suurem missioon. Sain kogemuse, et maailmade ja dimensioonide vahel liikumine on võimalik. Ma ei ole Maal veel õigeid sõpru leidnud, pean õppima usaldama, kuid see on raske. Üritan suhelda paljudega, kuid mulle tundub, et mind peetakse planeedil Maa ohuks ja mul hoitakse silm peal,» teatas räppar.