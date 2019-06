«Troonide mängu» eelloo näitlejanna Miranda Richardson pillas vihje

Teada on, et selles sarjas mängivad Naomi Watts, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower ja Miranda Richardson, kes nüüd pillas uue sarja kohta vihje, kirjutab news.com.au.

61-aastase Richardsoni sõnul meeldib talle 2011 – 2019 eetris olnud sari, kuid see sari, kus tema mängima hakkab, tuleb täiesti erinev, sest tegevus toimub erineval ajal kui oli algses sarjas.

FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Scanpix

«Mulle meeldis, kuidas algses sarjas lugu lahti rullus ja seda jutustati. Jätkame sellega ka uues sarjas, kuid täiesti uute tegelaste ja olukordadega. Kuid on ka sellist, mis oli algses ja mida ei saa uuest välja jätta. Mis puudutab «Troonide mängu» põhitegelasi, siis neid enam ei näe, välja arvatud ühte tegelast,» oli näitlejanna salapärane.

HBO kirjeldab uut sarja nii: «Eelloo tegevus toimub tuhandeid aastaid enne «Troonide mängu» sündmusi. On kangelaste ja jumalate kuldajastu, kuid ka selle ajastu kõige pimedam periood. Saame teada saladusi nii Westerosi kui Öökuninga, kuid ka Starkide kohta. Paljud fännid võivad arvata, et teavad raamatutest seda lugu, kuid tegemist on uue nurga alt avalduva looga».