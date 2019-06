Pildid: pere leidis keskaegse malenupu, mille väärtus on üle 1 miljoni naela

Nimetatud malenupp kuulub 1831. aastal Välis-Hebriidide saarestiku Lewise saarelt leitud malenuppude hulka, need valmistati millalgi 12. sajandil, arvatavalt Norras, teatab msn.com.

Kokku leiti 93 malenuppu, mis olid valmistatud morsa kihvadest. Need nupud oleks katnud neli malelauda, puudu oli vaid üks ratsu ja neli sõjameest.

Šoti pere teatel ostis antiigiäriga tegelenud vanaisa selle malenupu 1964. aastal ühelt oma kolleegilt, pidades seda 19. sajandil valmistatud nupuks.

Pere selgituse kohaselt oli see nupp üle 50 aastat sahtlis ja nad ei teadnud selle väärtust.

Nad viisid maja korrastamise ja ümberehitamise eelselt leitud malenupu näha Edinburghi Sotheby’s oksjonimaja eksperdile Alexander Kaderile, kelle sõnul vajus tal seda haruldast 8,8-sentimeetrist malendit nähes suu lahti. Eksperdi arvates võib selle nupu oksjonihinnaks olla üle 1 miljoni naela.

Šoti pere leidis keskaegse malenupu, mille hind oksjonil võib olla üle 1 miljoni naela FOTO: Sotheby s /SWNS.COM/Scanpix

«Inimesed toovad meile iga päev midagi hindamiseks. Tavaliselt ei ole tegemist kuigi väärtusike esemetega, kuid on ka erandeid. Kui ma seda malenuppu nägin, sain kohe aru, et see kuulub Lewise saare leidude hulka,» sõnas Kader.

«See malenupp on mõnevõrra ajast räsitud ja sellel on näha ka veejälgi, kuid muidu igati kõlbulik oksjoniese,» jätkas ekspert.

Anonüümseks jääda soovinud pere teatel ei teadnud nad aastaid, et nende kodus on midagi nii väärtuslikku.

Malenupu oksjonile paneva pere sõnul arvas nupu ostnud vanaisa, et kuna see on vana, siis on selles võlujõudu.

Lewise saarelt leitud aarde enamik malendeid on Londonis Briti muuseumis ja 11 nuppu on Šotimaa rahvusmuuseumis Edinburghis. Ühe ratsu ja nelja sõjamehe nupud olid leidmata, kuid nüüd sahtlist päevavalgele tulnud nupp on üks neist nuppudest.

Nüüd oksjonile pandav malend kujutab sõjameest, kellel on kaitsekiiver, kilp ja mõõk. Tänapäeval vastab sellele nupule vanker.

See nupp on juunis näha Šotimaa rahvusmuuseumis Edinburghis ja hiljem Londonis, kus 2. juulil Sotheby’s oksjon aset leiab.