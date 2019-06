Lauljatar Laura Prits rääkis kiusamisest, mis talle omapärase soengu pärast osaks on saanud

I LOVE YOU HATER 💚✌️ Teiste kriitika, kommentaarid ja näpuga näitamine on osa minu igapäevaelust. Nüüdseks olen sellega harjunud ja tean, et selline viha ja teiste maha tegemine ausalt ei toida mitte kedagi ega mitte midagi, kuid kahjuks kohtab seda Eestis väga palju. Ma olen olukorraga leppinud. Aga kas peaksin? Kas see tegelt on okei, kui sa karjud võõrale inimesele tänaval «Ou karvane tsirkus on teisel pool!» Miks sa seda teed? Sa ei tea mis on selle inimese lugu, miks ta on selline nagu ta on ja mis see üldse sinu asi on? Miks sa pead oma arvamust kõva häälega tänaval kuulutama? Inimesed on erinevad ja see on okei! Kui me oleks kõik ühte moodi oleks see maailm üks väga väga igav koht, kus elada. Sina, kes sa kannatad kiusamise all, kuna kannad teistsuguseid riideid või eristud muul moel suurest massist - oled üks mega tuus inimene, kes ei tohiks lasta iseendale sõnade liiga teha! Sa oled eriline ja see on TÄIEGA äge! Me vajame värvi, me vajame erinevaid inimesi ja me vajame hoolivust ja sallivust ja armastust teineteise ja ISEENDA suhtes 🙏💕Palun katsume olla veidi sallivamad ja no kui tahad ilgelt midagi kõva häälega kommenteerida, siis ütle hoopis midagi head 🤗 See on imeline tunne, kui suudad kellegi näole naeratuse tuua ⭐️👌 Jaga oma kogemust hateritega ja märgi postituses #iloveyouhater @iloveyouhater_eesti 🙏💕

