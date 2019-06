Eesti instakaunitar Liza Lind tervitab suve paljaste rindadega

21-aastane maailmarändur ja meigikunstnik avaldas aprillis, et on lasknud rindu suurendada, ent rõhutas, et ei taha teisi julgustada sama tegema.

Liza Lind on sõitnud puhkama Hispaaniasse Menorca saarele. Menorca on «veel täiesti rikkumata, liivaste randade ja türkiissinise veega» saar Vahemeres, idapoolseim Baleaari saartest, kirjeldab kaunist puhkusepaika Reisile.ee. See on ka hea paik sukeldumiseks ja snorgeldamiseks.

Piltilusa maailmaränduri seiklusi võib näha ka tema Instagrami story'dest.

Liza Lind Menorca saarel. FOTO: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Instakaunitar, kes on võluvate reisipiltidega kogunud üle 35 000 jälgija, on viimasel pildil seljast heitnud ka bikiinid. «Tere, suvi!» kirjutas Liza Lind foto juurde, mille taustaks on idülliliselt helesinine vesi.