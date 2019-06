Staarisaate Merilin pani riided müüki, et lahendada «tõsist probleemi»

TV3 saate «Eesti otsib superstaari» 7. hooajal kohtunik Koit Toome lemmik olnud Merilin pani müüki oma riided, nende hulgas ka mõne esinemiskostüümi. Näiteks müüb Merilin maha püksid, mida kandis staarisaate stuudiovoorus, kus esitas Queeni hitti «The Show Must Go on».

A post shared by Merilin (@merilinigarderoob) on Jun 2, 2019 at 6:31am PDT

Jaanuaris täisealiseks saanud lauljatar müüb riided maha praktilisel põhjusel: need ei mahu lihtsalt enam koju ära. «Olen väga pikalt mõelnud, et panen oma riided lõpuks müüki, mida ei kanna. Mul on nendega tegelikult kodus Saaremaal tõsine probleem,» rääkis Merilin Elu24-le.

Probleem seisneb selles, et Merilin hoiab riideid voodis, kuna kapp on ammu täis. «Seetõttu ma isegi ei maga enam oma toas, sest voodi on riideid täis,» selgitas lauljatar. Merilin on nüüd leidnud endale sobiva stiili ja kleidid on tema jaoks «üpriski minevik».