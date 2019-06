Piltuudis: Jaagup Kreemi poeg sai Bon Jovi kontserdilt kaasa ägeda mälestuse

Jaagup Kreem rääkis suure kontserdi eel Elu24-le, et kuna esinetakse umbes 40 000 inimese ees, on tegemist bändi 30-aastase tegutsemisaja jooksul suurima publikuga.

46-aastane Kreem väljendas ka laval oma tänulikkust ning kurvastas, et «unenägu» lõppema peab. «Aitäh teile, et olite kohal! See oli täiesti ebareaalne,» kirjutas rokkar esmaspäeval Instagramis.