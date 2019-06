SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab nõu ja päästab hukatusest

Jäär

Sa oled tugeva iseloomuga ja tõmbad ligi sarnaseid isiksusi. Kassi-hiire mängudel on sealjuures oma koht, aga ainult siis, kui sulle mängud samamoodi meelejärele on. Kui ei, on viimane aeg plehku panna ja vastandite tõmbumisele loota.

Sõnn

Suvi tähendab sulle palju draamat ja kirge. Ladina-Ameerika seebiooperile kohaselt pead võitlema petmiste, lüüasaamiste ning armumise hoogudega. See kõik annab võimaluse tunda end päriselt elus.

Kaksikud

Kui julged teha, siis pead julgema ka vastutada. Lood tihti olukorra, milles teised inimesed võivad sinu tegude pärast haiget saada. Ole valmis pettumusteks ja pisarateks, sest viimaks on ikka nii, et kõik mida saa teed, teed iseendale.

Vähk

Armud kergesti ja sellepärast tekivad olukorrad, millest on raske välja tulla. Vaata ette ja mõtle, mida sa tegelikult soovid. Kui aitab, kirjuta soovid paberile ja sea silme ette. Ainult sel juhul õnnestub sul olla oma õnne sepp.

Lõvi

Sa tunned juba enda elus inimest, kes on sulle õige. Ole julge ja tee esimene samm millegi püsivama suunas. Nii sina kui tema väärite seda. Kui õige kaaslane on juba leitud, siis hoia, mis käes ja ära unusta, et see on suhte keerulisem osa.

Neitsi

Jänesed šampust ei joo! Kui tahad tulevikus olla õnnelik, siis pead rohkem enda heaolule mõtlema hakkama. Ole isekas, armasta ennast ja nii tuleb ka armastus teiste vastu.

Kaalud

Kahtled oma valikus tihti? Elu on aga liiga lühike, et seda raisata. Ava Tinder ja vaata, mida on maailmal sulle pakkuda. Kindel on, et peagi laulad sa temaga ühes rütmis: «Sellest saab meie suvi. Kuum ja kirgastav päev..».

Skorpion

Armastus ei hüüa tulles, aga maksuametnik küll. Oled töösse mattunud ja stressi maandamiseks on vaja seda erilist inimest. Mine vaata, mida su ekskallim teeb. Kui ta on veel vallaline, siis nüüd on aeg oma uhkus maha suruda.

Ambur

Sul on kujutlus sellest, milline on tõeline armuromaan. Aga mitte midagi tehes sinilindu ei püüa, seega tuleb sul initsiatiivi haarata ning teha oma elus korrektuurid, mis annavad võimaluse muutuseks. Sinu õnn on sinu kätes.

Kaljukits

Koduloomad on küll armsad, aga sa ei peaks oma armastust vaid nendega jagama. Uus soeng ja hästi valitud uus outfit toovad oodatud tähelepanu ja tõstavad kõrvust. Ära lase päeva mööda, sest parim päev on täna.

Veevalaja

Hea suhe on nagu ema kalli – soe ja mõnus. Selle leidmiseks oled sa käinud emotsionaalsetel Ameerika mägedel, kuid ikka kaotajana tagasi tulnud. Suvi on sinu võimaluste pärusmaa.

Kalad