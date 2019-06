Inglise kuningas Henry VIII tühistas oma neljanda abielu, kuna talle määriti kaela «hoor»?

«Ma ei saa oma abielukohust täita, kuna see naine on kohutav,» olevat kuningas öelnud.

Henry VIII viitas ka sellele, et Kleve Anne oli varem lubatud Lorraine hertsogile naiseks ja see leping võis kehtida.

Ajaloolase Weiri sõnul võis asi olla hoopis selles, et Kleve Anne ei olnud neitsi ning oletatavalt oli ka lapse ilmale toonud. Kui Henry VIII selle avastas, loobus temast, et ennetada skandaale, mida tal oma varasemate naistega juba üsna palju oli.

«Kas Anne’i minevikus võis olla midagi sellist, mida tuli varjata? Mõni skandaal? See on küll teooria, kuid arvan, et nii oli ja selle tõttu üritas Kleve dünastia anda ta naiseks vananevale Inglise kuningale. Henry oli öelnud mitmele oma õukondlasele, kaasa arvatud nõunik Thomas Cromwellile, et Anne ei olnud nende pulmaööl neitsi,» sõnas ajaloolane.